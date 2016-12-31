31.12.2016 20:23:27

Otomobil kum yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Doğukan K.(19) idaresindeki 34 GY 0319 plakalı otomobil, Bafra-Samsun kara yolu Osmanbeyli Sapağı mevkisinde önünde seyir eden Ali S.'nin kullandığı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Doğukan K. 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan otomobilde yolcu olarak bulunan Şifanur Alıcı ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Ali S., "Sağ şeritten giderken sadece dikiz aynasına yansıyan farları gördüm ve peşinden çarpmanın sesini duydum. Kamyondan inerek 112 ve 155'e haber verdim" dedi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.