08.02.2017 01:05:39

Otomobil korkuluklara çarptı, motoru 100 metre ileriye fırladı

Elazığ'da alt geçitte korkuluklara çarpan otomobilin motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı. Fırlayan motor o esnada seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Elazığ'da alt geçitte korkuluklara çarpan otomobilin motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı. Fırlayan motor o esnada seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.Kaza, Çaydaçıra kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk Demir 23 AR 169 plakalı otomobille kent merkezinden Malatya caddesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde demir korkuluklara çarparak savruldu. Bu sırada otomobilin motoru yerinden kopup yaklaşık 100 metre ileriye Sefa Akverdi'nin kullandığı 34 RH 4954 plakalı aracın önüne düştü. Akverdi'nin, manevra yapmasına rağmen kurtaramayarak motora çarpması sonucu aracında maddi hasar oluştu. Kazada otomobil sürücüsü Göktürk Demir yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle alt geçit Malatya caddesi istikametine 1 saat kapalı kaldı. Araçların çekilip, parçalanan korkuluk demirlerinin kaldırılmasının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.