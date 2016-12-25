25.12.2016 19:55:33

Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi

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Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Acıpayam ilçesi Kuyucak Mahallesi, Yeşilyuva Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Talip Dinç (46) idaresindeki 20 KZ 568 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak Kuyucak Köprüsü'nden uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına uçan otomobilde sıkışan sürücü Talip Dinç hayatını kaybederken, yanında bulunan amcasının oğlu Okan Dinç (33), ağır yaralandı. Yaralan Dinç, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Dinç'in cesedi yapılan incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Medeni Topaloğlu / İHA)