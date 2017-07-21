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Otomobil kanala devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
21.07.2017 09:06:10

Otomobil kanala devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin atık su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemaliye-Salihli yolu Yeşilova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemaliye yönünden Salihli yönüne gitmekte olan İmdat İ. (54) yönetimindeki 45 LM 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atıl durumdaki sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Zemzeme İ. (32), Filiz Erhan İ. (26), Simanur İ. (4) ve Muhammet Sübeyp İ. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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