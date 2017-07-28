28.07.2017 17:46:59

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

Elbistan-Çoğulhan karayolunun Doğan Mahallesi çıkışında iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği otomobil, kağıt gibi ezildi.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahalle içinden Elbistan-Çoğulhan karayoluna çıkış yapmak isteyen Yusuf Güvel'in kullandığı 40 LE 743 plakalı otomobille, Çoğulhan'dan Elbistan istikametine ilerleyen B.G. yönetimindeki 06 V 3795 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan ve yan yatarak tel örgülere takılan otomobil, kağıt gibi ezildi. Tavan kısmı tamamen çöken ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güvel ile Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Can pazarının yaşandığı olayda aynı araçtaki Aşye Güvel ve Bekir Küçük ise kazayı yaralı olarak atlattı. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay mahalline çağrılan itfaiye ekipleri, Güvel ve Küçük'ü sıkıştıkları yerden çıkardı. 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Güvel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tel örgüleri parçalayarak tarlaya giren diğer otomobilin sürücüsü B.G. de aynı hastanede tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Yusuf Güvel, Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük'ün cansız bedenleri, araçtan güçlükle çıkarılabildi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcılığının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.