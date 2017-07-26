26.07.2017 18:16:05

Otomobil iş makinesine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'de, Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Akres mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DN 2393 plakalı otomobil, bakım çalışmasının yapıldığı yoldan çıkan iş makinesine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.