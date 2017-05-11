11.05.2017 21:59:47

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adapazarı-Kaynarca duble yolu Güven Mahallesi mevkiinde A.A. idaresindeki 54 VA 719 plakalı otomobil ile bir traktör çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile araçta bulunan O.A., M.A. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.