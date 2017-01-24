24.01.2017 18:56:50

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Zafer Mahallesi 547.Sokakta meydana geldi. Faysal G. yönetimindeki 45 LG 081 plakalı otomobil ile Emre G.(21) yönetimindeki 45 SC 082 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre G. ile, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet A.yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsü Emre G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.