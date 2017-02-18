18.02.2017 22:36:24

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Taşköprü istikametine seyir halindeki Selahattin Vural yönetimindeki 34 GH 6942 plakalı otomobil, Taşköprü ilçesi köprübaşı mevkiine geldiği sıra ışıklarda bekleyen 37 BD 355 plakalı kamyona kasa bölümünden çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonetin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Vural ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adil Vural, Semra Korkmaz, Alper Bafralı ve Sibel Bafralı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan araç sürücüsü Selahattin Vural ve otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Korkmaz, buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.