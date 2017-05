06.05.2017 12:00:28

Otomobil fiyatına papağan

Gaziantep'te bir papağan hayranları için selfi pozu veriyor

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gaziantep'te bir papağan hayranları için selfi pozu veriyor. Dans et komutunu da dinleyen papağan otomobil fiyatına satılıyor.Gaziantep'te bir Pet Shop'ta satılan ve konuşabilen Macaw ara cinsi papağan, özellikleri ile şaşırtıyor. Pet Shop'un maskotu haline gelen "Kral" isimli papağan, kendisi ile selfi çekmek isteyen hayranları için poz veriyor. Cep telefonunu kendisini gördüğünde telefona doğru bakan papağan, hayranlarının dans et komutunu da yerine getiriyor. Dans et denildiğinde dans eden papağan, otomobil fiyatına satılıyor."Araç takası teklifi bile geldi"Pet Shop işletmecisi Atilla Kozanoğlu, 30 bin TL fiyat biçtikleri papağan için araç takası teklifi de aldıklarını belirtti. Takas edilen aracın 15 bin TL'lik bir araç olması nedeniyle kabul etmediklerini anlatan Kozanoğlu, "Bu papağanın fiyatı 30 bin TL'dir. Papağanın özelliği konuşabilmesidir. Dükkanımıza bu papağanla selfi çekmek için gelen vatandaşlar var. Bize 15 bin TL değerindeki araçla takas teklifi geldi, ama reddettik. Motosiklet takası teklifi de geldi. Fakat bu papağan dükkanımızın maskotu haline geldi, 30 bin TL'den aşağıya satmayı düşünmüyoruz. Vatandaşlar onunla selfi çekiyor. Dans et denildiğinde dans ediyor. Telefonda kendisini görmekten hoşlanıyor. Çekirdek ve meyve ile besliyoruz" dedi.Papağan ile selfi çektirip, muhabbet eden eden vatandaşlar ise çok sevdikleri papağanın fiyatını yüksek bulduklarını söyleyerek, papağanı alabilecek güçlerinin bulunmadığını ifade etti.(Lider Olgun/İHA)