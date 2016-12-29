29.12.2016 10:42:16

Otomobil eşeğe çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan eşeğe otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken eşek ise telef oldu.

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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan eşeğe otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken eşek ise telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan eşeğe, Aydın Çetin idaresindeki 43 VF 281 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Muhammet Bal yaralandı. Yaralı Bal olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan otomobilin çarptığı eşek ise telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan otomobil ile telef olan eşek yoldan kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.