31.01.2017 15:08:44

Otomobil buzlu yolda kontrolden çıktı

Zonguldak Ereğli yolunda gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden madenci Ali İhsan Akça (37) ölümden döndü.

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Zonguldak Ereğli yolunda gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden madenci Ali İhsan Akça (37) ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) madenci olduğu öğrenilen Ali İhsan Akça, Ereğli'den Zonguldak'a dönerken yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Olay yerine intikal eden 112 Acil ekibi madenci Akça'yı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.Akça'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.