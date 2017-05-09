Otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

10.05.2017 13:22:05
Otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralıSamsun'un Canik ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Necmi Polat (60) yönetimindeki 55 SY 694 plakalı otomobil, Sarıbıyık Mahallesi Yılanlı Dere mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Polat, 112 Acil Servis ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.