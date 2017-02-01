02.02.2017 00:01:51

Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü

15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkında özel bir firmaya ait park halindeki iki otobüs yandı

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkında özel bir firmaya ait park halindeki iki otobüs yandı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası otobüsler kullanılamaz hale gelirken, duran metro seferleri normale döndü.Yangın, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki iki otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten yükselen alevler kısa sürede yanındaki otobüse de sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, iki otobüste kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katında çıkan yangın sonrası oluşan dumanlar metro seferlerini de etkiledi. Bir saat boyunca seferlerin yapılamadığı metroda itfaiye ekiplerinin dumanı dışarı tahliye etmesinin ardından seferler normale döndü.(Selim Bayraktar/İHA)