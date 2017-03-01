01.03.2017 18:04:33

Otobüste uyuşturucu ve bomba ihbarı asılsız çıktı

Mardin'den Bodrum'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ve bomba olduğuna ilişkin yapılan ihbar otobüsün Söke'den geçişi sırasında polisi alarma geçirdi. Söke-Milas Karayolu üzerinde durdurulan otobüs Söke Emniyet güçleri tarafından didik didik arandı. Polisin aramasına, narkotik köpeği 'Aşil' de katıldı.

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Mardin'den Bodrum'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ve bomba olduğuna ilişkin yapılan ihbar otobüsün Söke'den geçişi sırasında polisi alarma geçirdi. Söke-Milas Karayolu üzerinde durdurulan otobüs Söke Emniyet güçleri tarafından didik didik arandı. Polisin aramasına, narkotik köpeği 'Aşil' de katıldı.47 AZ 333 plakalı Mardin-Bodrum güzergahında sefer yapan yolcu otobüsü için uyuşturucu ihbar yapıldı. Söke sınırlarına girdiği ilk andan itibaren takibe alınan otobüs Söke Polisi tarafından Söke'ye geldiğinde durduruldu. Otobüsün içindeki yolcular indirildi, otobüs didik didik aranmaya başlandı. Kuşadası Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Aşil' adlı 4 yaşındaki narkotik köpeği de aramaya katıldı. Otobüsün bagajındaki yedek lastik bile aramadan geçti.Yapılan arama sonunda otobüste uyuşturucu yada yasa dışı hiçbir malzeme çıkmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.