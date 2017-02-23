23.02.2017 13:13:56

Otobüste gitarı kırılan gence yeni gitar

EDİRNE (İHA) â€' Edirne'de bir otobüste şoförün hatası nedeniyle gitarı kırılan gence Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) tarafından gitar hediye edildi.

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EDİRNE (İHA) â€" Edirne'de bir otobüste şoförün hatası nedeniyle gitarı kırılan gence Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) tarafından gitar hediye edildi.20 yaşındaki Mert Akgün, 24 Ocak 2017 tarihinde gitar kursundan evine gitmek için ETUS aracına bindiği sırada şoför, yanlışlıkla düğmeye basarak kapıyı kapadı. Bu sırada Mert Akgün'ün sırtındaki gitar kapıya sıkışarak kırıldı.Gitarının kırıldığını evine gittiğinde fark eden Akgün, sosyal medya hesaplarından Başkan Gürkan'a ulaştı. Konuya hassasiyetle yaklaşan Başkan Gürkan, kırılan gitarın telafi edilmesi için ETUS Başkanı Hakan Giyik ile irtibata geçerek konuyu bildirdi.Hakan Giyik daha sonra Mert Akgün ile iletişime geçerek bir gitar seçmesini istedi. Akgün'ün, stüdyo FA'dan beğendiği gitar ETUS tarafından alınarak, Mert Akgün'e takdim edildi.Şoförün bir hatasından dolayı Mert Akgün'ün gitarının kırıldığını ifade eden ETUS Yönetimi Kurulu Başkanı Hakan Giyik, "Mert kardeşimiz Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti. Başkanımız, konuyu bize iletti. Biz de Mert Akgün'e beğendiği bir gitarı hediye ederek, zararını telafi ettik. Vatandaşlarımız yaşadıkları her türlü problemle ilgili Whatsapp Şikayet Hattı'ndan bizimle iletişime geçebilirler" diye konuştu.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ETUS Başkanı Hakan Giyik'e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Mert Akgün, "Trakya Üniversitesi Uygulamalı Birimler Yüksekokulunda Bankacılık Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda gitar dersleri alıyorum. Gitar kursundan evime giderken, ETUS'da yaşadığım bir olaydan dolayı gitarım kırıldı. Sayın Başkan Recep Gürkan'ın hassasiyetini bildiğimden dolayı kendisine sosyal medya üzerinden ulaştım. Benimle çok yakından ilgilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.Akgün, daha sonra yeni gitarı ile mini bir konser verdi.