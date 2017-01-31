31.01.2017 19:43:20

Otobüste dinamit lokumuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Zonguldak'ta yolcu otobüsünde çantasında dinamit lokumuyla yakalanan ve serbest bırakılan C.A., savcının itirazı üzerine tutuklandı.

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Zonguldak'ta yolcu otobüsünde çantasında dinamit lokumuyla yakalanan ve serbest bırakılan C.A., savcının itirazı üzerine tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak günü bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesi çıkışında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunan C.A.'nın sırt çantasından; 95 adet dinamit lokumu, bol miktarda fünye, bir adet gaz maskesi, 8 adet gaz maskesine ait filtre ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., dinamitleri H.B.'den satın aldığını söyledi. Bunun üzerine H.B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İki şüpheli de jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesi alınan C.A., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. C.A., İstanbul'da ikamet ettiğini, Konya'da define aramak için dinamitleri H.B.'den satın aldığını söyledi. C.A. ve H.B. nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Savcı itiraz ettiCumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yeniden gözaltına alınan C.A. ve H.B., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.