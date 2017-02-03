03.02.2017 14:25:38

Otobüs yazıhanesinde yangın paniği

Iğdır'daki bir otobüs firmasına ait yazıhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye araçlarından su sıkılarak söndürüldü.

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Iğdır'daki bir otobüs firmasına ait yazıhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye araçlarından su sıkılarak söndürüldü.Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs firmasının yazıhanesinde yangın çıktı. Yazıhane işletmecisinin iş yerini kapattıktan sonra çıkan yangına itfaiye ve TOMA birlikte müdahale etti. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.