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Otobüs şoförü böyle darp edildi
25.12.2016 11:17:19

Otobüs şoförü böyle darp edildi

Kahramanmaraş Elbistan'da bir belediye otobüsü şoförü, park nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından darp edildi

Kahramanmaraş Elbistan'da bir belediye otobüsü şoförü, park nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Olay anı, otobüsün içinde bulunan kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde bulunan Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) yerleşkesinin önündeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden aldığı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesine ait 46 BB 881 plakalı otobüsle EMYO'ya götüren 48 yaşındaki İ.K., okulun girişinde yolcuları indirdikten sonra aracı park ederek hareket saatini beklemeye başladı. Namaz kılmak üzere yerleşke içerisine giren İ.K otobüsün kapılarını da açık bırakarak giriş nizamiyesindeki özel güvenlik görevlilerine bilgi verdi. İ.K., geri döndüğünde otobüsün sürücü koltuğunda birinin oturduğunu, etrafında da 3-4 kişinin beklediğini gördü. Şoför koltuğunda oturan şahsın aracı hareket ettirmeye çalıştığını fark eden İ.K., koşarak otobüsün yanına geldi. Şoför koltuğunda oturan şahıstan kalkmasını isteyen İ.K. ile diğer şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Şahıslar, otobüsün kendi özel araçlarının önüne park ettiğini ve çıkamadıklarını gerekçe göstererek tartışmayı sürdürdü. İ.K. ise otobüsü durağa park ettiğini, özel araçlarını ise park yasağı olan bölgeye bırakıldığını söyleyerek tartışmanın büyümemesi için tekrar araca bindi.

Bu sırada şahıslardan biri, okuldan çıkan öğrencilerin binmesi için açılan kapıdan hızla girerek şoför İ.K.'ye yumrukla saldırdı. Ne olduğuna anlam veremeyen İ.K.'ye ikinci darbe aynı tartışmanın içindeki diğer bir şahıstan geldi. İkinci kişi de arkadaşının ardından İ.K.'yi yumrukla darp etti. Kavga, özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

2 kişinin yumruklarının hedefi olan İ.K., kapıyı kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada kavga dışarıya da taştı. Olayı gören diğer öğrenciler, otobüs şoförünü darp eden kişilerle kavgaya tutuştu. Nizamiye önünde süren kavga, daha da büyümeden önlendi.

Olaydan sonra darp raporu alan otobüs şoförü İ.K., şahıslardan davacı olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü / İHA)
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