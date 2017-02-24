25.02.2017 09:23:39

Otobüs araçların arasına daldı

Otobüs önünde seyreden araçların içine daldı.Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldı

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Otobüs önünde seyreden araçların içine daldı.Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldı. Otobüs önüne kattığı araçları metrelerce sürüklerken kaza anı görüntülere de yansıdı.