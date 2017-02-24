25.02.2017 09:23:39
Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldı. Otobüs önüne kattığı araçları metrelerce sürüklerken kaza anı görüntülere de yansıdı.
Otobüs araçların arasına daldı
Otobüs önünde seyreden araçların içine daldı.Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldıOtobüs önünde seyreden araçların içine daldı.
Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldı. Otobüs önüne kattığı araçları metrelerce sürüklerken kaza anı görüntülere de yansıdı.