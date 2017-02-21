22.02.2017 08:29:10

Otoban Denizli Çevre Yolu Bağlantı köprüsü tamamlandı

Yapımına 2012 yılında başlanan ve Aydın-Denizli çevreyolu bağlantı köprüsünde son aşamaya gelindi. Toplam 175 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen projede işaretleme çalışması yapan karayolları ekipleri bağlantı köprüsünün hafta sonuna kadar hizmete açılacağını belirttiler.

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Yapımına 2012 yılında başlanan ve Aydın-Denizli çevreyolu bağlantı köprüsünde son aşamaya gelindi. Toplam 175 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen projede işaretleme çalışması yapan karayolları ekipleri bağlantı köprüsünün hafta sonuna kadar hizmete açılacağını belirttiler.Aydın'da Efeler ilçe merkezinde oluşan şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma açılan 8 kilometrelik çevre yolunun otoban bağlantı köprüsündeki çalışmalar da tamamlandı. İşaretleme çalışmaları yapan ekipler bağlantı köprüsünün hafta sonuna kadar açılacağını belirterek Pınardere mevkiindeki ışıklarda oluşan yoğunluğun da bağlantı köprüsünün açılması ile sona ereceğini belirttiler.Toplam proje bedeli 175 milyon TL olan çevreyolu ve bağlantı köprüsünden yılda ortalama 1,5 milyon aracın geçiş yapacağı tahmin ediliyor.