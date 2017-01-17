17.01.2017 20:20:37

Oto kurşunlamaya adli kontrol

Samsun'da park halindeki bir otomobile tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da park halindeki bir otomobile tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.L.'ye ait park halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.B.(27) ve E.G.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.