28.07.2017 17:41:54

Oto hırsızlarına operasyon: 22 gözaltı

Gaziantep Polisi tarafından yapılan operasyonlarda, 23 adet çalıntı oto ele geçirildi. Olaylarla ilgili 22 şüpheli şahıs yakalandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlara göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Gaziantep ve çevre illerden çalınan araçların bulunmasına ve faillerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, son zamanlarda aralarında yüksek modelli çok sayıda aracın da bulunduğu çeşitli marka ve modellerde 23 adet çalıntı araç şüphelileri ile birlikte yapılan operasyonlarla yakalandı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların yakalanmamak için öncelikle çalmış oldukları araçlara sahte plakalar taktıkları ve yüksek model çalıntı araçlar ile tatil bölgelerine gitmek üzere oldukları tespit edildi.



Yapılan çalışmalarda, oto hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 22 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemleri müteakip adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen çalıntı araçlar ise müştekilere teslim edildi.