04.02.2017 14:32:13

Oto galaride yangın: 3 araç yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde bulanan bir oto galeriden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.