24.02.2017 12:05:25

Otizmli çocuklar için beklentiler

Eskişehirli otizmli çocuklar ve velileri, Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER)'de toplanarak, otizmli çocuklar için, 'Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kurulmasını ve 'Otizm Eylem Planı'nın uygulanmasını istediklerini açıkladılar.

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Eskişehirli otizmli çocuklar ve velileri, Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER)'de toplanarak, otizmli çocuklar için, 'Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kurulmasını ve 'Otizm Eylem Planı'nın uygulanmasını istediklerini açıkladılar.Toplanan grup adına bir açıklama yapan Eskişehir Otizimli Çocuklar Farkındalık Derneği Başkanı Telat Türeli, otizmli çocukların topluma kazandırılması arzuladıklarını, bu çocukların kişiler arası iletişimde sorun yaşadığını anlattı. Otizmli çocukların sosyal ilişkileri ve sosyal gelişiminin diğer çocuklardan farklı olduğunu anlatan Türeli, "İlgi alanları ve faaliyetleri kısıtlı ve yineleyicidir. Otizm de en önemli aşama erken tanıdır. Erken tanıdan sonra bireylerde eğitim uygun şekilde yapılandırıldığında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Eskişehir'de Otizmli Çocuklar için, 'Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulmasını ve 'Otizm Eylem Planı'nın uygulanmasını yetkililerden bekliyoruz. Bu eylem planında herkesin sorumlulukları var. Bu isteklerimiz gerçekleşirse, otizmli çocuklar iyi bir şekilde eğitim alır ve topluma kazandırılır. Amacımız; otizmli çocukların erken tanı ve eğitim konularında ailelerine destek veriyoruz ve bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve önündeki engelleri kaldırılmasını sağlıyoruz. Erken tanı ve eğitim konularında ailelerine destek veriyoruz. Derneğimize 75 otizmli çocukların velileri, 22 kişi de gönüllü üyelerimiz var. Derneğimizde otizmli çocuklar için spor salonları, çeşitli oyuncaklar, iş eğitimi dalında da çocukların yapabileceği boncuklar bulunmaktadır ve otizmli çocuklar bunlarla uğraşarak vakit geçirmektedirler. Ayrıca, otizmli çocukların velileri de, ilgi ve yetenekleri dalında iş eğitimi dalında, öğretmen eşliğinde dernek binasında hobi ve terapi amaçlı el işleri yapıyorlar' dedi.