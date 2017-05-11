11.05.2017 16:34:46

Otizmli çocuklar hayvanat bahçesini gezerek resim yaptı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle otizmli çocuklar Kocaeli'nin Darıca İlçesinde bulunan Hayvanat Bahçesini gezdi. Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar burada gördükleri hayvanların resimlerini yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.

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10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle otizmli çocuklar Kocaeli'nin Darıca İlçesinde bulunan Hayvanat Bahçesini gezdi. Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar burada gördükleri hayvanların resimlerini yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.Gebze Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi bünyesinde eğitim gören otizmli beş çocuk, Engelliler Haftası nedeniyle Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkını gezdi. Parkı gezen çocuklar gerek gezerken gördükleri hayvanların bulunduğu kafeslerin önünde, gerekse de Hobbit Evi diye tabir edilen etkinlik alanında gözlemledikleri hayvanların resimlerini yaptılar. Yapılan resimler sırasında 14 yaşında ki Eren isimli çocuğun yapmış olduğu hayvan çizimleri hayvanat bahçesi yetkililerini şaşırttı. Çocuklar papağanların ve penguenlerin önünde resim çizerken bazı hayvanları ise sevdiler."Otizm, bir hastalık değil farklılıktır"Etkinlik hakkında bilgi veren Gebze Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi Görsel Sanatlar öğretmeni İsmail Bayraktar, "Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Merkezinden geldik. Seçtiğimiz beş çocukla birlikte hayvanat bahçesini gezdik. Hayvanları canlı canlı görme şansı yakaladılar. Gördükten sonra bize ayrılan bu mekanda gördükleri hayvanları çizmeye çalışacaklar. Onların çizimleri diğer çocuklara göre daha mükemmel. Çünkü farklı bakıyorlar. Otizmli çocuklar engelli değildir aslında farklıdırlar. Bir hastalık değil farklılıktır otizm. Onlarda kendi gözlerinden kendi bakış açılarından farklı bir şekilde resim yapacaklar. Bir merhaba bizim için çok basit bir davranıştır ama onlar merhabayı bile kabullenemezler. Onlar dokunmaktan veya farklı görsellerden haz alabilirler" dedi."Özel rehabilitasyon merkezlerini parkımıza ücretsiz olarak kabul ediyoruz"Etkinliğin öğrenciler için faydalı olduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın ise, "Hayvanat Bahçemiz 2012 yılından itibaren engellilerin daha rahat gezebileceği, zaman geçirebileceği bir alana dönüştürülmeye başlandı. Özel rehabilitasyon merkezlerini parkımıza ücretsiz olarak kabul ediyoruz. Onlarla burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Mayıs ayı içerisinde de Engelliler Haftası nedeniyle hemen hemen her gün çeşitli türlerde engelli öğrencileri burada ağırlıyoruz. Bugün de Yumrukaya Özel Eğitim Merkezi ile farklı bir çalışma yaptık. Çocuklar önce parkı gezdi hayvanları gördüler. Bu gördüklerini daha sonra tual çalışması ile aktardılar. Eren isminde ki bir arkadaşımız bizleri şaşırtan resimler çizdi. Zürafa, aslan, devekuşu çizdi. Bu arkadaşlarımızın hepsi aslında bize önemli mesajlar veriyor. Belki bizim zekamızın da üzerinde zekaları var. Bu arkadaşları normal öğrenciler ile bir araya getirip sosyal bir entegrasyon yapıyoruz" şeklinde konuştu.Parkı gezen otizmli çocuklar, hayvanları yakından gördükleri için çok mutlu oldular.