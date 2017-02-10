10.02.2017 16:01:07

Otistik öğrencilere eğitim veren okuldan hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Kayseri'de daha önce eğitim gördüğü okuldan 100 bin TL'lik bilgisayar ve müzik eğitim malzemesi çalan zanlı ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de daha önce eğitim gördüğü okuldan 100 bin TL'lik bilgisayar ve müzik eğitim malzemesi çalan zanlı ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi Bülbülpınarı Caddesi'nde orta ağır düzeyde zihinsel engelli ve otistik öğrencilere eğitim veren Şehit Yğit Can Ciga Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde değeri 100 bin TL olan bilgisayar, laptop, televizyon ve müzik eğitim aletleri çalınmış, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında olay yerinde bulunan ayak izlerinden yola çıkılarak olayın şüphelileri olarak D.A. (19), F.A. (31) ve D.G.(25) belirlenmişti. Yapılan operasyonla F.A. ve D.G., yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılmıştı.Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli D.A. da Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi.