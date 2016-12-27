27.12.2016 16:56:12

Otelin 6'ncı katından düşerek öldü

Gaziantep'te 8 katlı otelin 6'ncı katından kaldırıma düşen vatandaş hayatını kaybetti

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Gaziantep'te 8 katlı otelin 6'ncı katından kaldırıma düşen vatandaş hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir otelde kalan Ali Mantar (60), otelin 6 katındaki pencereden yere düştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaldırıma çakılan Ali Mantar'ın psikolojik sorunları bulunduğu iddia edildi.Polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. Şahsın ölüm nedenini belirlemeye çalışan polis ekipleri, intihar ihtimalini de araştırıyor.(Mehmet Bulut / İHA)