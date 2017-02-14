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Otelden Akşener'e özür
14.02.2017 02:01:31

Otelden Akşener'e özür

Çanakkale'de, Meral Akşener'in katıldığı toplantıda elektriklerin kesilmesi nedeniyle otel yönetimi özür diledi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Çanakkale'de, Meral Akşener'in katıldığı 'Milli iradeye saygı' konulu toplantı esnasında salonun elektriklerini kesen otel yönetiminden özür açıklaması yapıldı.

Çanakkale'deki bir otelde üç gün önce düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Akşener'in konuşma yaptığı esnada elektrikler kesildi. Otel yönetimi olayla ilgili yaptığı açıklamada Akşener'den özür dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir merkezi ve genel idare ile siyasi görüş baskı ve telkini olmaksızın, otel yönetimi olarak önceliğimizin otel misafirlerinin ve çalışanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğu organizasyon komitesine iletilmiştir. Ancak dernek başkanlığı, toplantı yerinin, son anda başka bir adreste yapılamayacağını, kendilerinin yeterli tedbirleri aldıklarını bildirerek sorunsuz bir toplantı olacağını ifade etmişlerdir. Ancak bütün bu görüşmelere rağmen, toplantının yapılacağı 11 Şubat Cumartesi günü sosyal mecralarda ve sanal ortamdaki basın haberlerine dayanarak, farklı bir toplantı olması beklenirken, daha sonra kontrol edilmesi güç olabilecek farklı görüşlerde olan fanatik grupların da katılma riski olan bir miting havasına dönüştüğü görülmüştür. Tüm öneri ve ricalarımıza rağmen toplantının bu ortamda ve koşullarda yapılması konusunda ısrar edilmesine karşı, toplantının istemeyerek de olsa, tek taraflı olarak tarafımızdan iptal edileceği bilgisi ilgili dernek başkanına sözlü ve yazılı olarak bildirilerek, salon hazırlıkları da iptal edilmiştir. 

Bu görüşmeler ve bildirime rağmen, otel yönetiminin isteği dışında, bin kişiye yakın halk, canlı yayın ekipleri içeriye girmiş ve miting havasındaki toplantı başlatılmıştır. Toplantının başlamasından önce emniyet güçlerinin salonda gerekli tedbirleri alması toplantının da endişelenildiği gibi herhangi bir olumsuz ortam olmadan devam ettiğinin anlaşılması üzerine, ses ve ışık sistemi otel yönetimi tarafından yeniden devreye alınmak istenmiş, ancak aşırı kalabalık olan ortamda balo salonunun elektrik enerjisini besleyen elektrik panosuna ulaşılması zaman almış ve bu nedenle elektrik istenilen zamanda salona verilememiştir. Herhangi bir olumsuz ortamın oluşmadan toplantının sonuçlanmış olması, otel yönetimi olarak bizleri olduğu kadar organizasyon sahiplerini de memnun etmiştir. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle dernek yöneticileri ve Sayın Meral Akşener, oteldeki odalarında ziyaret edilerek özür dilenmiş ve kendilerine göstermiş oldukları sağduyulu yaklaşımları ve anlayışları için teşekkür edilmiştir. Toplantıya katılan Çanakkaleli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederiz."


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