10.02.2017 13:06:22

Otelde kahvaltı masasında kalp krizi geçiren adam öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, otelin kahvaltı salonunda kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, otelin kahvaltı salonunda kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Biga'ya branda malzemesi getiren Ahmet Fahri Batı, geceyi otelde geçirdi. Sabah kahvaltıya inen şahsın rahatsızlandığını fark eden otel personeli, 112 ekiplerine haber verdi. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Fahri Batı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık olayla alakalı tahkikat başlattı.