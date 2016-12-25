25.12.2016 19:03:53

Otelde 3 kişinin parasını çalan genç tutuklandı

Samsun'da bir otelde müşteri olarak bulunan 3 kişinin parasını çaldığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da bir otelde müşteri olarak bulunan 3 kişinin parasını çaldığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir otelde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde bir odada alkol aldıkları ile sürülen 3 arkadaşın paraları çalındı. Parası çalınan 3 kişi polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 23 yaşındaki M.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit etti ve söz konusu genci yakalayarak gözaltına aldı. M.U.'nun S.T.'nin 150 lira, O.A.'nın 50 lira parasını ve parfümü ile C.A.'nın ise 150 lira parasını çaldığı tespit edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan M.U., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.