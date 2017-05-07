08.05.2017 11:06:32

ÖSYM'nin sınavlarda verdiği kırtasiye malzemeleri köy okullarına gönderiliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu, Kalemin Umut Yazsın Projesi kapsamında, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda verilen kırtasiye malzemeleri, kullanıldıktan sonra toplanarak ihtiyacı olan köy okullarına gönderiyor.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu, Kalemin Umut Yazsın Projesi kapsamında, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda verilen kırtasiye malzemeleri, kullanıldıktan sonra toplanarak ihtiyacı olan köy okullarına gönderiyor.ÖSYM tarafından sınava girerken temin edilen kalem, silgi kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerinin, sınavdan sonra zayi edilmemesini amaçlayan ESOGÜ AKUT Öğrenci Topluluğu, Kalemin Umut Yazsın Projesi ile köy okullarına gönderilmek üzere kalem toplama kampanyasına başladı. Başlatılan kampanya doğrultusunda yapılan kutular ile öğrencilerin kalemlerinin ve kırtasiye malzemelerinin, köy okullarına bağışlanması istendi. Toplanan kırtasiye malzemeleri ihtiyacı olan köy okullarına gönderilmek üzere gönüllülerce paketlendi.