SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ÖSYM'den üniversitede adayları için film
16.02.2017 19:00:39

ÖSYM'den üniversitede adayları için film

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girecek üniversite adaylarına yönelik sınav kuralların

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girecek üniversite adaylarına yönelik sınav kurallarının yer aldığı eğitim filmi hazırladı.

ÖSYM, 12 Mart 2017 Pazar günü uygulanacak olan 2017-YGS ile ilgili olarak adayları sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme amacıyla 2017-YGS Aday Eğitim Filmi ve "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" isimli şarkı hazırladı. Sınav kurallarının yer aldığı yaklaşık 6 dakikalık animasyon filminde, adaylara 1 saat önce sınav binasında bulunmaları tavsiye edilerek, bu yıl sınavla ilgili bazı kural değişikliklerine gidildiği ve adayların sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerektiği ifade edildi. Bu saatten sonra sınav binalarının kapılarının kapatılarak kimsenin alınmayacağı belirtildi.

Sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının; T.C. nüfus cüzdanı, yeni kimlik düzenleninceye kadar 15 gün geçerli geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğu kaydedildi.

Sınavda kullanılmak üzere iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve peçetenin her aday için ÖSYM tarafından temin edileceği, adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek gibi tüketim maddelerinin de sınav salonuna alınmayacağı aktarılan filmde, adayların sınava sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekleri bilgisi yer aldı.

Animasyon filminde, ÖSYM verilerine 2016 yılında sınavlarda kural ihlali yapan 522 kişinin sınavının iptal edildiği bildirildi. ÖSYM, adaylara, salon başkanının sesli şekilde 'sınav başlamıştır' uyarısı öncesi ya da 'sınav bitmiştir' uyarısı sonrası soruları yanıtlamaya devam edenlerin kural ihlali nedeniyle sınavlarının iptal edileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl YGS'ye giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içindeki 4 kişinin de sınav başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavının iptal edildiği bilgisinin yer aldığı animasyon filminde, "Sınav süresince başkalarının kağıdına baktığınız veya kağıdınızı başkalarına gösterdiğiniz sınav görevlilerince tespit edilirse sınavınız iptal edilir. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız. Sınav görevlilerinden hiç uyarı almasanız bile kuralları ihlal ettiğiniz sonradan kamera kayıtlarında tespit edilirse sınavınız iptal edilebilir. Sınav süresinin 4'te 3'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılmasına izin verilmez" denildi.

Tanıtım filmi ve şarkıya ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular kısmından erişilebilecek.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
16.02.2017 19:04:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.
16.02.2017 18:33:51
Trabzon'da eğitime kar engeli
Trabzon'da eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı Trabzon'da etkisini göstermeye devalm ediyor. Trabzon'da etkili kar dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verilecek.
16.02.2017 18:26:37
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak atandığı belirtildi.
16.02.2017 17:29:55
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson ilk kez Almanya'nın Bonn kentinde bir araya geldi.
16.02.2017 17:21:54
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım'a ait araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
16.02.2017 16:53:30
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 16:42:21
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları