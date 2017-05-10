10.05.2017 17:31:18

OSTİM heyetinden DTSO'ya ziyaret

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Adem Arıcı, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi Başkanı Yaşar Çelik ile yatırımcı ve akademisyenler oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Adem Arıcı, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi Başkanı Yaşar Çelik ile yatırımcı ve akademisyenler oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, Başkan Yardımcısı Metin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyet, işbirliği geliştirme ve ortak sorunlara çözüm bulma konularında istişarede bulundu. Şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında misafirlere genel bilgi veren DTSO Başkanı Sayar, kent bileşenleri ortaklığında yürütülen yatırım projeleri hakkında da gelen heyete açıklamalarda bulundu. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini yerinde incelemek ve bu konuda ortak projeler geliştirmek amacıyla kentimize gelen heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sayar, oda olarak kentin kalkınmasına yönelik her türlü proje ve işbirliğine açık olduklarını söyledi. Sayar, ortaklaşa geliştirilebilecek işbirlikleri konusunda da gereken bütün desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.