23.02.2017 19:11:27

Osteoporoz hastalarına 'güneş' tavsiyesi

Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, osteoporoz(kemik erimesi) hastalarının D vitamini almak için güneşten bolca faydalanmaları gerektiğini söyledi.

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Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, osteoporoz(kemik erimesi) hastalarının D vitamini almak için güneşten bolca faydalanmaları gerektiğini söyledi.Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, osteoporoz hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Osteoporozun halk arasındaki adıyla 'kemik erimesi'nin toplumda sıkça görülen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Osteoporoz sıkça karşılaştığımız bir hastalıktır. Kısaca kemik erimesi olarak bilinen bu hastalık zamanla kemik yapısını bozarak, D vitamini ile kalsiyum yetersizliğini de beraberinde getirir. Osteoporoz vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerini azaltarak daha kolay kırılabilen bir hale sokar. Bu hastalık vücuttaki tüm kemikleri etkileyen sistematik bir hastalıktır. Özellikle kadınların maruz kaldığı bir hastalık türü olarak görünse de erkekleri de etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Hastalığın en önemli belirtilerinden biri kırıklardır. Omurga üzerinde ortaya çıkan kırıklar sonucu; boy, kısalır, duruş bozukluğu ve kamburluk ortaya çıkar. Kamburlaşma sonucunda kemikler karın boşluğu ve göğüse baskı yapar. Bu nedenle zamanla hastanın vücut imajı da bozulmuş olur" dedi.Hastalıktan korunmak için bazı tavsiyelerde bulunan Dr. Yazıcı, "Kemik mineral yoğunluğunun korunması ve arttırılması gerekmektedir. Tedavide mutlaka, kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ve D vitamininin yer alması gerekmektedir. 30 yaşından önce kemik kültesinin mutlaka bu vitaminlerle arttırılması gerekir. Kemik kültesi ne kadar artarsa kırılma riski de o kadar azalır. Hasta D vitamini almak için bolca güneşten faydalanmalıdır. Bununla birlikte balık ve balık ürünleri tüketilmesi de önemli bir D vitamini kaynağıdır" diye konuştu.