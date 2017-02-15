15.02.2017 17:33:14

ÖSO komutanı: El Bab'da IŞİD ile sokak savaşındayız

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Udey Ebu Ali, ilçede önemli ilerleme kaydedildiğini ve savaşın merkezdeki sokaklarda sürdüğünü belirtti.

AA'nın haberine göre Ebu Ali, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın El Bab ayağına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şu anda El Bab'da IŞİD ile sokak savaşı içindeyiz" diyen Ebu Ali, kent merkezine hakim Şeyh Akil Tepesi ile birçok stratejik noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Ebu Ali, operasyonlar sırasında Türk askerleriyle çevirmenler vasıtasıyla iletişim kurduklarını belirterek, "Türk ordusu, onlara verdiğimiz IŞİD hedeflerine ait koordinatları vuruyor" ifadesini kullandı.

Diğer bir ÖSO komutanı Marvan el-Hadi de, El Bab'ı kısa sürede özgürleştirmeyi umduklarını belirterek şunları aktardı:

"Kent merkezinin kenar mahallelerinde bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Örgüt, muhaliflerin olduğu yerlere bombalı saldırılarda bulunuyor. El Bab'da bomba yüklü araçlardan sonra karşılaştığımız zorlukların başında örgütün döşediği mayın ve patlayıcılar geliyor. Bu da içeride işimizi zorlaştırıyor. Bu nedenle operasyonlar kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. IŞİD'in bombalı eylemleri ile patlayıcılarına rağmen ilçede ilerleyişimiz devam ediyor."

ÖSO, AA'nın yaptığı alan hesaplamasına göre, halihazırda kuzey, batı ve doğudan kuşattığı El Bab ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, direnişi kırmak için El Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. Harekatın başlatıldığı 24 Ağustos 2016'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan IŞİD ve PYD/PKK'dan temizlendi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde 224 IŞİD hedefinin vurulduğu, 17 teröristin etkisiz hale getirildiği" bildirilmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder