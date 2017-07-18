18.07.2017 09:02:51

ÖSO Halep'te PYD'yi vurdu

Özgür Suriye Ordusu, Halep'in kuzeyindeki PYD mevzilerini vurdu.

ÖSO tarafından Ayn Dakna ekseninde, Telafer'in kuzeyinde Azez'in güneyine, Ehl el Diyar adı verilen bir harekat düzenledi. Saldırıda çok sayıda PYD militanının öldürüldüğü bir militanın da esir alındığı kaydedildi.



Saldırının, PYD'li militanların Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki kasabalara karşı yaptığı saldırılarına karşı misilleme olduğu belirtildi. PYD'li militanların daha önce Azez ve Mare kasabalarını bombaladığı, birkaç sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği kaydedildi.