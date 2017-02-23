23.02.2017 16:28:59

ÖSO, EL Bab ilçe merkezini ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvveleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Halep'in El Bab ilçe merkezinin ele geçirdiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvveleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Halep'in El Bab ilçe merkezinin ele geçirdiğini açıkladı.Özgür Suriye Ordusu, DEAŞ'le yapılan şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin ele geçirildiğini açıkladı. 37 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü belirtilirken DEAŞ'ın şehri terk ettiği kaydedildi. Açıklamada, şehir içinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Siviller, bölgeden çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, şehirde bulunan 150 aile Marig, Suren şehirlerine ve muhtelif yerleşim bölgelerine dağıtıldı.