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ÖSO, El Bab’da önemli yerleri ele geçirdi
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab’da, yoğun çatışmaların ardından IŞİD'in elindeki önemli yerleri ele geçirdi.
ÖSO, El Bab’da önemli yerleri ele geçirdi
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab’da, yoğun çatışmaların ardından IŞİD'in elindeki önemli yerleri ele geçirdi.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
İki tekerlek üzerinde gitti ama devrilmedi
Kontrolden çıktı, iki tekerlek üzerinde seyretti ama devrilmedi. Güney Kore’de otoyolda inanılmaz bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, tam devrildi derken, sürücüsünün başarılı manevralarıyla yeniden toparladı. Kamyon bu sırada bir süre de iki tekerlek üzerinde gitti. Yaşanan korku dolu anlarsa kameraya yansıdı.
Malik El-Şahbaz: 'Amerikan demokrasisi iki yüzlülüktür.'
Başbakan Yıldırım bozkurt işareti yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.
Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Bahçeli, 'AKP zamana oynamasın, amaçları hakikaten idamı getirmekse kayıtsız şartsız destek vereceğiz.' dedi.
Bahçeli'den Akşener'e sert sözler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
İstanbul’dan eski kış manzaraları
İBB Kültür A.Ş. İstanbul’a ait kış fotoğraflarından ve hikayelerden oluşan “Kar Kış İstanbul” isimli bir kitap yayınladı. Geçmiş döneme ait çok sayıda kış fotoğraflarının olduğu çalışmada 1954 yılında Tuna nehrinden kopan buz kütlelerinin İstanbul Boğazı’nı doldurduğu fotoğraf dikkat çekti.
Muhalifler rejim milislerini ağır silahlarla bombaladı
Muhalifler Halep'in batısı Raşidin beldesi ve çevresinde konuşlanmış rejim milislerini ağır silahlarla bombaladı.
Payitaht Abdülhamid - Tanıtım Fragmanı
Payitaht Abdülhamid dizisi, 24 Şubat Cuma 20.00'de TRT 1'de.
Dera'da sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor
Suriye'nin güneybatısında bulunan Dera şehrine Rusya'ya ait savaş uçaklarınca saldırı düzenlendi.
Kuzey Kore liderinin kardeşine suikast kamerada
Kuzey Kore liderinin Kim Jong-Un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesine ilişkin havalimanında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler otaya çıktı.
Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Esed Rejimi Humus şehrini havadan vurmaya devam ediyor
Atatürk Havalimanı'nda ilginç kaza
Atatürk Havalimanı’nda Engin Özpınar isimli bir sürücünün kullandığı cip, 3 metrelik boşluğa düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Taksim Camiinin temeli atıldı
Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törende Başkan Topbaş iş makinesi kullandı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut'un Ural'a verdiği ders nefes kesti
Diriliş Ertuğrul'un 77. bölümünde Turgut'un Ural'la karşı karşıya geldiği sahne adeta nefesleri kesti.
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve rejim savaş uçakları, İdlib kırsalına hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Endonezya'da seller binlerce kişiyi etkiledi
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yedi ilçesinde meydana gelen seller binlerce kişiyi etkiledi.
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
NATO savaş gemileri Samsun’da
Samsun Limanı'na demir atan NATO’ya ait 2 savaş gemisinin komutanları Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti.
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
İran'ın güneybatısında, Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ahvaz bölgesinde Tahran yönetimine karşı protestolar dördüncü gününe girdi.
Adliyede yakalananlar görenleri şaşırttı
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, son 6 ayda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyalar sergilendi.
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