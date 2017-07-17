17.07.2017 14:20:15

ÖSO'dan YPG'ye büyük operasyon

Halep'in Azez ilçesinin güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyünde Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD/YPG'ye karşı büyük bir operasyon başlattı.

ÖSO bu sabah saat 10.00 sıralarında, PKK/PYD'nin elinde bulunan Azez'in güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyüne geniş çaplı operasyon başlattı.

Yerel kaynaklar, şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan, çatışmalarda bir ÖSO askerinin şehit olduğu, 14 ÖSO askerinin de yaralandığı, 20'den fazla PKK/PYD/YPG'linin öldürüldüğü ileri sürüldü.



YARALI ÖSO ASKERLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR



Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.



Çatışmaların sürdüğü bildirildi.