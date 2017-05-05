05.05.2017 20:12:00

Osmanlısporlu futbolcular, Ankapark'ta stress attı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Ankapark'ı gezen futbolcular, oyun olanında yapımı tamamlanan makinelere bindi

Osmanlısporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde Ankapark'ta stres attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Ankapark'ta, inşası tamamlanan alanları gezen ve makinelere binerek stres atan oyuncular, eğlenceli anlar yaşadı.

Ankapark'taki geziye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları, genel menajer Ender Yurtgüven, mor-sarılı futbolcular, teknik heyet ve diğer yetkililer yer aldı.

Belediye başkanı Gökçek, kurucu başkan Ahmet Gökçek, teknik direktör Hamzaoğlu ve futbolcular ilk olarak korsan gemisindeki makineye binerek stres attı. Geziye katılan ekip sonrasında ise ESC Coaster, Volare, dev keşif isimli makinelere bindi.

Dinazor Ormanı'nı da ziyaret eden futbolcular ve teknik heyet, bu bölümü beğendi. Girişteki bölümün çatısında yer alan Osmanlıspor yazısı futbolculara, teknik heyete ve diğer yetkililere sürpriz oldu.

Dijital Çadır Oyun Alanına da giden ekip, buradaki makinelerde hünerlerini sergiledi. Futbolcular özellikle basketbol atışlarının yapıldığı makinelere ilgi gösterdi. Bu bölümde de yine tavanda başkent ekipleri Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe kulüplerinin logolarının olması dikkati çekti. Burada ayrıca duvarlarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba gibi Türk futbolunda simgeleşen isimlerin fotoğrafları yer alıyor.

Osmanlısporlu futbolcular, teknik heyet ve diğer yetkililer, Ankapark'ı üstü açık bir otobüsle gezdi.