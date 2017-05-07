07.05.2017 13:38:05

Osmanlıspor yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve başlaması sonrasında bir kez kaybeden başkent ekibi 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Rakip Kardemir Karabükspor ise 36 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Osmanlıspor ligdeki son maçında sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.