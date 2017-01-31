31.01.2017 18:07:32

Osmanlıspor, kupa hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tura kalan Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tura kalan Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Ziraat Türkiye Kupası'nda pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın ilk antrenmanına çeşitli pas organizasyonlarıyla devam edildi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Tedavisi devam eden Engin Bekdemir takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde özel çalışma yaptı.Osmanlıspor yarın 15.00'de yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını devam ettirecek.