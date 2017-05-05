Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.05.2017 13:09:59
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdüOsmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Aykut Demir, Engin Bekdemir ve Erdal Kılıçaslan katılmadı. Sakatlığı süren Luiz Carlos ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Osmanlısporlu oyuncular, idmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda top kapma oyunuyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla son buldu.
Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.