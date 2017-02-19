19.02.2017 18:28:00

Osmanlıspor durdurulamıyor: 5-1

Süper Lig'de Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-1 mağlup etti.

Birbirinden güzel gollerin atıldığı mücadelede 1 gol 4 asistle oynayan Pierre Webo ise maçın yıldızıydı. Maça hızlı başlayan Osmanlıspor, Ndiaye'nin 19. dakikadaki golüyle öne geçerken, 42'de Webo, takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıya da iyi giren Osmanlıspor, 50. dakikada Adam Maher'le farkı üçe çıkardı. Bu golden 1 dakika sonra sahneye çıkan Roni, Adanaspor'u ümitlendirse de, 68'de Webo'nun inanılmaz pasını asiste çeviren Bifouma, Adanaspor'un ümitlerini bitirdi. 82'de yine Webo'nun pasını gole çeviren Musa Çağıran da maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Osmanlıspor 30 puana yükselirken, Adanaspor 17 puanda kaldı.

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