SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Osmanlıspor durdurulamıyor: 5-1
19.02.2017 18:28:00

Osmanlıspor durdurulamıyor: 5-1

Süper Lig'de Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-1 mağlup etti.

Birbirinden güzel gollerin atıldığı mücadelede 1 gol 4 asistle oynayan Pierre Webo ise maçın yıldızıydı. Maça hızlı başlayan Osmanlıspor, Ndiaye'nin 19. dakikadaki golüyle öne geçerken, 42'de Webo, takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıya da iyi giren Osmanlıspor, 50. dakikada Adam Maher'le farkı üçe çıkardı. Bu golden 1 dakika sonra sahneye çıkan Roni, Adanaspor'u ümitlendirse de, 68'de Webo'nun inanılmaz pasını asiste çeviren Bifouma, Adanaspor'un ümitlerini bitirdi. 82'de yine Webo'nun pasını gole çeviren Musa Çağıran da maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Osmanlıspor 30 puana yükselirken, Adanaspor 17 puanda kaldı.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Advocaat: Yönetim benden iyi hoca bulursa getirebilir
Advocaat: Yönetim benden iyi hoca bulursa getirebilir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrasında 'Yönetimimiz eğer daha iyi hoca bulursa getirebilir.' dedi.
19.02.2017 18:33:02
İstanbul Beşiktaş'ta şüpheli ölüm
İstanbul Beşiktaş'ta şüpheli ölüm
İstanbul Ortaköy'de, birkaç yıldır sokaklarda yaşadığı belirtilen 38 yaşındaki Doğan Gerçel adlı kişi ölü bulundu.
19.02.2017 16:50:49
Uganda'da 1 ton fil dişi ele geçirildi
Uganda'da 1 ton fil dişi ele geçirildi
Uganda'danın başkent Kampala'nın dış mahallerindeki bir eve yapılan baskında 1 ton fil dişi ele geçirildiğini açıkladı.
19.02.2017 16:47:35
Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya'nın siber saldırıları kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya'nın siber saldırıları kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Rusya'dan gelen siber saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.
19.02.2017 16:39:46
Yüksek televizyon sesi boşanma delili sayıldı
Yüksek televizyon sesi boşanma delili sayıldı
İstanbul Kağıthane'de eşini öldüren adamın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, cinayetin planlı işlendiğini, silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesinin yüksek açıldığını savundu.
19.02.2017 16:36:49
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.
19.02.2017 14:09:57
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.
19.02.2017 14:03:09
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları