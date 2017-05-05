05.05.2017 12:53:44

Osmanlıspor, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Teknik direktör Hamzaoğlu:- 'Yenilmezlik serisi olarak bakarsanız devam ettirmeye çalışacağız. Karabükspor iyi bir takım, işimiz kolay olmayacak'- Mor-sarılı takımın orta saha oyuncusu Mehmet Güven:- 'Kendi sahasında iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız. Zor olacak'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçta 3 haftalık yenilmezlik serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geldikleri günden bu yana sistemlerini oturttuklarını ve rakiplere fazla şans vermediklerine dikkati çekerek, "Yenilmezlik serisi olarak bakarsanız devam ettirmeye çalışacağız. Karabükspor iyi bir takım. işimiz kolay olmayacak." dedi.

Oynadıkları iyi futbolla rakiplere kolay şans vermediklerini anlatan Hamzaoğlu, "Karabük maçında bunu bir adım daha ileriye taşımaya çalışacağız. Kazanmaya gideceğiz ama kazanamıyorsak rakibe fazla şans vermeden ve mağlup olmadan dönmek amacımız. Ama her zaman maçlarımızı kazanmak için oynarız." diye konuştu.

Önemli hücum oyuncularına sahip olduklarını dile getiren Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Kolay gol atıyorduk, ama kolay da gol yiyorduk. Önce takım savunmasını oturtmamız gerekiyordu. Takım savunmasını mümkün olduğunca kalemizden uzakta kurgulamamız gerekiyordu. Buna oyuncularımız kısa zamanda adapte oldu. Hücum yönünü bozmadan bunu iyi yapıyorlar. Gerçekten önemli hücum silahlarımız var. Bunların hepsini bütün olarak düşünüyoruz. İyi taraflarımızı bozmadan eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda göze hoş gelen iyi bir takım olacağız."





- Otostopçuları otomobiline aldı





Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçen hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelirken, 2 otostopçuyu araçlarına aldıklarını, onların da bundan mutlu olduğunu ifade etti.

Hamzaoğlu, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Fuat hoca ile İstanbul'dan dönüyorduk. Yol kenarında 2 tane genç kardeşimizi gördük. Hava sıcaktı ve yürüyorlardı. Fuat hocaya dedim 'Arkadaşları alalım' o şekilde durduk. Fotoğraf çektirmiştik hemen bunu paylaşmışlar. Onlarla beraber Ankara'ya geldik. Onları tanıdığımız için mutlu olduk tabi. Biri Fenerbahçe, diğeri de Galatasaray taraftarıydı. Çok mutlu oldular. Herkes aynı takımı tutsa bu işin keyfi olmaz."





- Mehmet Güven: "Zor maç olacak"





Mor-sarılı takımın orta saha oyuncusu Mehmet Güven de Kardemir Karabükspor ile zor bir maç oynayacaklarını kaydetti.

"Kendi sahasında iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız." diyen Mehmet, "Zor olacak. Ama biz de deplasmanda iyi sonuçlar alıyoruz. Karabükspor karşısında da bu sonucu devam ettiririz." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Hamzaoğlu'nun yaklaşık 1 aydır takımın başında olduğunu hatırlatan 29 yaşındaki futbolcu, "Artık Hamza hocayı daha iyi anlayabiliyoruz. Elimizden geldiğince saha içerisinde onun isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Gol yollarında sıkıntı var demeyelim, nasipsizlik diyelim. İlk yarı iyi neticeler aldık ama ikinci yarı skor anlamında bizim için kısırlaştı. Deplasmandaki Adanaspor ve Kayserispor maçları dışında zaten kısır geçti." ifadelerini kullandı.