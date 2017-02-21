21.02.2017 12:54:29

Osmanlı saraylarının vazgeçilmesi Mudanya enginarı yaygınlaşıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çiftçilere ücretsiz enginar fidesi dağıtılıyor.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çiftçilere ücretsiz enginar fidesi dağıtılıyor.Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, yaygınlaşması maksadıyla 4 yıldan beri ücretsiz enginar fidesi dağıttıklarını söyledi. Akdoğan, bu yıl 10 bin kök enginar fidesi dağıtacaklarını belirterek, "Nisan sonunda hasadı yapılan Mudanya enginarın büyük ekonomik kazanç sağlıyor. Bu yıl 10 bin kök enginar dağıtmayı hedefliyoruz. Osmanlı döneminde Mudanya ve Altıntaş yöresinden saraya enginar almak için ilçemize takalar geliyormuş. Mudanya enginarını yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.