11.02.2017 19:07:51

Osmanlı Ocakları'ndan 'Referanduma Doğru' Programı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Osmanlı Ocak'ları tarafından muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve onlarca kişiye Nisan ayında yapılacak referandum süreci anlatıldı.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Osmanlı Ocak'ları tarafından muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve onlarca kişiye Nisan ayında yapılacak referandum süreci anlatıldı.Açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları Başkanı Mehmet Kesmez, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin önünde geleceğini tayin edecek bir referandumun bulunduğunu hatırlatan Başkan Kesmez, referandum neticesinin Türkiye'yi ya daha ileriye taşıyacağını, ya da kendi yerinde saymaya devam ettireceğini belirtti. Bugün 'Evet' ve 'Hayır' şeklinde iki farklı görüşün olduğunu vurgulayan Kesmez, "Bizler bugün referandumda 'Evet' mi yoksa 'Hayır' mı demeliyiz sorusuna cevap aramak için bir araya geldik. Ben ve mensubu olduğum teşkilatım bu konularda ülkenin ve ümmetin selametini düşünmekteyiz. Peki, referandumda evet dersek ne olacak? Eğer evet dersek, 'Tanrı uludur' şeklinde ezanı Türkçeye çevirenlerin karşısında dik duran Adnan Menderes'in ruhu şad olacak. Türkiye'nin ufkunu yedi cihana tanıtan rahmetli Turgut Özal'ın ruhu şad olacak. Alpaslan Türkeş'in ruhu şad olacak. Bununla beraber 15 Temmuz'da canını tankların önüne siper eden ve şehit düşen kardeşlerimizin ruhları şad olacak" dedi.Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hidayet Dik, ise geçmişte yaşanan darbeleri hatırlatarak, "Eğer güçlü bir iktidar, güçlü bir hükümet başta yoksa, koalisyonlar varsa bu koalisyonların neticesinde ekonomik istikrarsızlık varsa bunun soncu darbedir" diye konuştu.Türkiye'de ciddi bir sistem meselesi olduğunu vurgulayan Dik, şunları söyledi:"Bugün birçok başbakan ve Cumhurbaşkanının zikrettiği başkanlık sistemi önümüze geldi. Bu neden önemli? Bu güçlü bir iktidarın ülkeyi yönetmesi dünyaya karşı dik duruşumuzu sağlayacaktır. Ekonomide istikrar sağlayacaktır. Artık o koalisyon dönemlerinde çektiğimiz ekonomik krizlerin bitmesini sağlayacaktır".Programda bazı muhtar ve STK yetkilileri de konuşma yaptı.