29.01.2017 18:39:23

Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat:

Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızıçizgileri olduğunu kaydetti.

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Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızıçizgileri olduğunu kaydetti.Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkanı Emin Canpolat, Diyarbakır Şubesinin açılışı için kente geldi. Merkezi Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta gerçekleştirilen açılış törenine derneğin Diyarbakır şube başkanı Abdulvahap Aykaç, üyeler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an'ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan Canpolat, bu bölgede milleti birbirine düşürmek isteyenleri barındırmayacaklarını ifade ederek, "Bu millet etle kemik olmuş. Tırnak olmuş demiyoruz. Çünkü bu millet büyük bir millet. Çünkü Diyarbakır binlerce yıllık bir kardeşliğin şehridir. Ne FETÖ'cülere, ne paralelcilere, ne gezicilere, ne PKK'ya, hiç kimseye verecek bir çakıl taşımız yok" dedi."Recep Tayyip Erdoğan kırmızıçizgimiz"Üç tane kırmızıçizgilerini olduğunu vurgulayan Canpolat, "Biri bayrak biri vatan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu üç kırmızıçizgimiz için hazır kıta askeriz. Üniforma olmasına gerek yok. Çünkü üniformalıları da gördük. Fitne, bir gün üniformayla, bir gün cüppeyle, bir gün sarıkla bir gün başka bir maskeyle karşımıza çıkabilir. Referandumla beraber yeni bir süreç başlayacak. Diyarbakır'a yine geleceğiz. Kapımızı çalmadığımız bir ev kalmayacak. Biz bu işi önemsiyoruz. Biz bu işi falanca kişi başkan olacak diye değil, bu milletin ta kendisi başkan olacak diye önemsiyoruz. Osmanlı Ocakları 1453'ün sembollerinde 12 tane yıldız var. 11 tane normal 12'nci yıldız Kelime-i Tevhid'dir. O şifredir. Kelime-i Tevhid hilal ve Kelime-i Tevhid yıldız var. 0-12'nci yıldız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 11'inci Cumhur 12'nci Cumhurbaşkanımız. 12 tane Cumhurbaşkanı gelmiş 65 tane hükümet var. Bu işte bir terslik var. 65 tane hükümet gitmiş gelmiş, Ortalama 1,5 yılda bir seçim yapılmış. Bu milletin zamanını oyalamaktan başka bir şey değil bu. Amerika'da 45'nci Başkan Trump göreve başladı. Baş bir tane olacak. Baş başlığını, ayakta ayaklığını bilecek. Bilmesi lazım. Hazreti Muhammed, 'Bir yola çıktığınızda iki kişi de olsanız üç kişi de olsanız birini baş seçin.' 80 milyonluk bir ülkenin başı nasıl olmaz. Beğenmedi mi bir dahaki seçimde millet yine başka birini başkan seçer. Dayatmayla olmaz. Bu millete hep dayattılar hep zulüm ettiler" diye konuştu.