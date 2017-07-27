27.07.2017 18:28:28

Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor

19.yüzyılda Osmanlı döneminden kalan tarihi Beyler Konağı restorasyon çalışmaları sonrasında günümüze kazandırılacak.



Nevşehir'in Camicedid Mahallesindeki tarihi Beyler Konağı'nda, Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Nevşehir Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği halinde yürüttüğü Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu bölgede yer alan ve 19. yüzyıla tarihlenen tarihi Beyler Konağı'nın geçen yıl içerisinde dış duvar bölümlerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Toplam 4 odadan oluşan konağın duvar ve ahşaptan yapılı tavan kısımlarında sulu ve topraktan doğal olarak yapılan boyalarla bitkisel motifler dikkat çekiyor. Zaman içerisinde tahrip olan duvardaki badanalı bölümler restorasyon ve konservasyon sırasında kaldırılırken zemindeki ana motiflere ulaşılıyor. Çalışmalarda ortaya çıkartılan motifler restore edilecek.



Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Alevli tarihi konağın restorasyon çalışmalarına 2016 yılında başladıklarını ve 2018 yılında hizmete kazandırmayı planladıklarını söyledi. Alevli, "Konak 19. yüzyıl başlarında Osmanlı döneminden kalma tipik bir Nevşehir'de ki sivil mimari konaklarından bir tanesidir. Türk İslam eserlerinden bir tanesi, Beyler konağı olarak adlandırılıyor. 2016 yılından itibaren belediyemiz tarafından restorasyon çalışmasına başlanmış konaklarımızdan bir tanesidir. Bu konağın en büyük özelliği 19.yüzyıl başları olduğu için ilimizde bulunan nadir duvar resimleri, kalem işleri duran konaklardan bir tanesidir. Ahşap işçiliği son derece korunmuş konaklardan bir tanesi. Bununla ilgili şehrimize insanlara yönelik kazandırma çalışmasına başladık devam ediyoruz. Nevşehir'de şuan duvar işçiliği olsun, kalem işçiliği olsun, tavanlarda ki ahşap süsleme olsun sağlam olarak günümüze kadar ulaşmış tek konak diyebiliriz" diye konuştu.